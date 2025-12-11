Рейтинг@Mail.ru
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по ЗАЭС - РИА Новости, 11.12.2025
03:41 11.12.2025 (обновлено: 13:56 11.12.2025)
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по ЗАЭС
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по ЗАЭС
в мире, россия, украина, днепр (река), рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 11 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пояснил в интервью РИА Новости, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС.
По словам Гросси, ему известно, что обе стороны критикуют его за то, что он не указывает публично ответственных за атаки.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС
2 декабря, 14:58
"Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод", — сказал гендиректор агентства.
Он добавил, что такой возможности у МАГАТЭ нет.
"Мы — и я не критикую тот факт, что иногда по соображениям безопасности нам не разрешают выезжать на место сразу после атаки, — не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены", — заявил Гросси.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лихачев обсудил с Гросси безопасность ЗАЭС
3 декабря, 16:30
Он добавил, что в агентстве относятся к этому с пониманием.
"Но на таком основании мы не можем сказать: это была та или иная сторона. То же самое происходит и с другой стороны: нам показывают какие-то объекты вокруг атомной станции или рядом с подстанциями. Как вы знаете, Россия ведет очень масштабную наступательную кампанию, направленную на инфраструктуру Украины. И время от времени нас просят указать, откуда именно был нанесен тот или иной удар. Я от этого воздерживаюсь", — сказал гендиректор.
Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы имел возможность полностью независимой инспекции.
"Но здесь наши возможности ограничены", — заключил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Гросси заявил, что непременно приедет в Россию в ближайшем году
16 ноября, 08:06
 
В миреРоссияУкраинаДнепр (река)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
