https://ria.ru/20251211/zadachi-2061480297.html
Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР
Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР - РИА Новости, 11.12.2025
Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР
В четверг в Карачаево-Черкесии состоялась XXXI Конференция регионального отделения партии "Единая Россия", на ней подвели итоги работы за этот год и обозначили... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:57:00+03:00
2025-12-11T17:57:00+03:00
2025-12-11T17:57:00+03:00
карачаево-черкесская республика
политика
россия
рашид темрезов
единая россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061461931_0:95:1920:1175_1920x0_80_0_0_8d58370628d3548dd610488d15b905bb.png
https://ria.ru/20251210/kchr-2061145809.html
https://ria.ru/20251211/temrezov-2061460580.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061461931_146:0:1853:1280_1920x0_80_0_0_3cf4b2f197fcb750737ed3b53a10e043.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рашид темрезов, единая россия, дмитрий медведев
Карачаево-Черкесская Республика, Политика, Россия, Рашид Темрезов, Единая Россия, Дмитрий Медведев
Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР
Рашид Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В четверг в Карачаево-Черкесии состоялась XXXI Конференция регионального отделения партии "Единая Россия", на ней подвели итоги работы за этот год и обозначили планы на будущий, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
"Являясь частью большой команды Всероссийской политической партии "Единая Россия", могу уверенно сказать, что партия "Единая Россия", основанная 24 года назад нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сумела завоевать высокий авторитет у россиян своими делами, инициативами, умением слышать людей и воплощать в жизнь их запросы", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что дорожной картой работы партии в России и в Карачаево-Черкесии, в частности, является Народная программа, куда вошли поручения президента, лидера партии Дмитрия Медведева и мнения избирателей. Только в Карачаево-Черкесии реализуется 22 проекта "Единой России".
Отдельное направление работы членов "Единой России" – поддержка военнослужащих, членов их семей, приграничных и воссоединенных регионов.
"Все задачи, которое мы решали в текущем году, найдут свое продолжение и дальше в тесном сотрудничестве с правительством России, Карачаево-Черкесии, главами муниципальных городов и районов республики, другими партиями", – написал Темрезов.