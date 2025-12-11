Рейтинг@Mail.ru
Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР
Карачаево-Черкесская Республика
 
17:57 11.12.2025
Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР
В четверг в Карачаево-Черкесии состоялась XXXI Конференция регионального отделения партии "Единая Россия", на ней подвели итоги работы за этот год и обозначили
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В четверг в Карачаево-Черкесии состоялась XXXI Конференция регионального отделения партии "Единая Россия", на ней подвели итоги работы за этот год и обозначили планы на будущий, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
"Являясь частью большой команды Всероссийской политической партии "Единая Россия", могу уверенно сказать, что партия "Единая Россия", основанная 24 года назад нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сумела завоевать высокий авторитет у россиян своими делами, инициативами, умением слышать людей и воплощать в жизнь их запросы", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В КЧР обсудили меры обеспечения безопасности на новогодние праздники
10 декабря, 15:23
Он добавил, что дорожной картой работы партии в России и в Карачаево-Черкесии, в частности, является Народная программа, куда вошли поручения президента, лидера партии Дмитрия Медведева и мнения избирателей. Только в Карачаево-Черкесии реализуется 22 проекта "Единой России".
Отдельное направление работы членов "Единой России" – поддержка военнослужащих, членов их семей, приграничных и воссоединенных регионов.
"Все задачи, которое мы решали в текущем году, найдут свое продолжение и дальше в тесном сотрудничестве с правительством России, Карачаево-Черкесии, главами муниципальных городов и районов республики, другими партиями", – написал Темрезов.
Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО
Вчера, 17:28
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаПолитикаРоссияРашид ТемрезовЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
