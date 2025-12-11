Темрезов обозначил приоритетные задачи работы "Единой России" в КЧР

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В четверг в Карачаево-Черкесии состоялась XXXI Конференция регионального отделения партии "Единая Россия", на ней подвели итоги работы за этот год и обозначили планы на будущий, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

"Являясь частью большой команды Всероссийской политической партии "Единая Россия", могу уверенно сказать, что партия "Единая Россия", основанная 24 года назад нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сумела завоевать высокий авторитет у россиян своими делами, инициативами, умением слышать людей и воплощать в жизнь их запросы", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что дорожной картой работы партии в России и в Карачаево-Черкесии, в частности, является Народная программа, куда вошли поручения президента, лидера партии Дмитрия Медведева и мнения избирателей. Только в Карачаево-Черкесии реализуется 22 проекта "Единой России".

Отдельное направление работы членов "Единой России" – поддержка военнослужащих, членов их семей, приграничных и воссоединенных регионов.