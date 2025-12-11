https://ria.ru/20251211/vuchichi-2061390222.html
Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы
Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы - РИА Новости, 11.12.2025
Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы
Президент Сербии Александр Вучич сообщил главам Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коште и Урсуле фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:03:00+03:00
2025-12-11T15:03:00+03:00
2025-12-11T15:58:00+03:00
в мире
сербия
сша
александр вучич
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061389865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df89701ff6ee012dec1677194b39c9e7.jpg
https://ria.ru/20251015/serbiya-2048369985.html
https://ria.ru/20251128/ssha-2058040124.html
сербия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061389865_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5f81923e0f281dd68d6d07bc122a9d1a.jpg
Александр Вучич сообщил Урсуле фон дер Ляйен о послании из Москвы
Александр Вучич сообщил Урсуле фон дер Ляйен о послании из Москвы
2025-12-11T15:03
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, сша, александр вучич, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, еврокомиссия, евросовет, нефтяная индустрия сербии, энергетика, экономика, нефть, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Еврокомиссия, Евросовет, Нефтяная индустрия Сербии, Энергетика, Экономика, Нефть, Санкции, Санкции в отношении России
Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы
Вучич сообщил фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы
БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил главам Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коште и Урсуле фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы.
Последняя его прервала и сменила тему, начав обсуждать, как лучше встать перед фотокамерами. Видеозапись этого фрагмента встречи распространилась в соцсети Х.
Вучич
в среду участвовал в рабочем ужине с главой ЕК
и председателем Евросовета
, по пути на совместное фотографирование микрофоны в зале не были выключены.
После встречи он поблагодарил их за поддержку Белграда в проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе. Он сообщил, что рассмотрел с ними пути снабжения Сербии
нефтью и газом, источники снабжения нефтепродуктами и маршруты поставок в условиях санкций США
против компании NIS
.
Вашингтон ввел санкции против NIS 10 января. Глава сербского Минэнерго Дубравка Джедович-Ханданович в середине ноября сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование. Позже, по ее словам, российские владельцы согласились продать свою долю в компании.
Вучич в качестве единственного выхода видел национализацию NIS, однако хотел любой ценой избежать такого исхода. После встречи с президентом России Владимиром Путиным
в начале сентября в Пекине
он говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.
В минувший вторник глава республики напомнил о крайнем сроке для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии", который истекает 15 января. Он выразил надежду на то, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.