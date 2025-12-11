Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы

БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил главам Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коште и Урсуле фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы.

Последняя его прервала и сменила тему, начав обсуждать, как лучше встать перед фотокамерами. Видеозапись этого фрагмента встречи распространилась в соцсети Х.

Вучич в среду участвовал в рабочем ужине с главой ЕК и председателем Евросовета , по пути на совместное фотографирование микрофоны в зале не были выключены.

NIS . После встречи он поблагодарил их за поддержку Белграда в проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе. Он сообщил, что рассмотрел с ними пути снабжения Сербии нефтью и газом, источники снабжения нефтепродуктами и маршруты поставок в условиях санкций США против компании

Санкции против NIS

Вашингтон ввел санкции против NIS 10 января. Глава сербского Минэнерго Дубравка Джедович-Ханданович в середине ноября сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование. Позже, по ее словам, российские владельцы согласились продать свою долю в компании.

Вучич в качестве единственного выхода видел национализацию NIS, однако хотел любой ценой избежать такого исхода. После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине он говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.