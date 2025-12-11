Рейтинг@Mail.ru
15:03 11.12.2025
Вучич сообщил фон дер Ляйен о послании из Москвы
Президент Сербии Александр Вучич сообщил главам Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коште и Урсуле фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы. РИА Новости, 11.12.2025
БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил главам Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коште и Урсуле фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы.
Последняя его прервала и сменила тему, начав обсуждать, как лучше встать перед фотокамерами. Видеозапись этого фрагмента встречи распространилась в соцсети Х.
Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС
15 октября, 13:03
Вучич в среду участвовал в рабочем ужине с главой ЕК и председателем Евросовета, по пути на совместное фотографирование микрофоны в зале не были выключены.
После встречи он поблагодарил их за поддержку Белграда в проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе. Он сообщил, что рассмотрел с ними пути снабжения Сербии нефтью и газом, источники снабжения нефтепродуктами и маршруты поставок в условиях санкций США против компании NIS.

Санкции против NIS

Вашингтон ввел санкции против NIS 10 января. Глава сербского Минэнерго Дубравка Джедович-Ханданович в середине ноября сообщила, что Штаты потребовали выхода российской стороны из собственности для снятия рестрикций и дали срок до 13 февраля без права на функционирование. Позже, по ее словам, российские владельцы согласились продать свою долю в компании.
Вучич в качестве единственного выхода видел национализацию NIS, однако хотел любой ценой избежать такого исхода. После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине он говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.
В минувший вторник глава республики напомнил о крайнем сроке для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии", который истекает 15 января. Он выразил надежду на то, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
28 ноября, 08:00
 
В миреСербияСШААлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕврокомиссияЕвросоветНефтяная индустрия СербииЭнергетикаЭкономикаНефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
