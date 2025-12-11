Житель Владимира получил срок за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Отмечается, что фигуранта задержали в октябре 2025 года. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

"Восьмого декабря 2025 года 2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети "Интернет", на срок два года", - уточняет УФСБ.