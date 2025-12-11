Рейтинг@Mail.ru
Житель Владимира получил срок за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 11.12.2025
10:49 11.12.2025
Житель Владимира получил срок за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Суд приговорил жителя Владимира, разместившего комментарий, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области, к трем годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
владимир
курская область
владимирская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
происшествия, владимир, курская область, владимирская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Владимир, Курская область, Владимирская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Владимира, разместившего комментарий, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области, к трем годам колонии общего режима, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
"Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимира, 1978 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма, совершенному с использованием сети "Интернет". Установлено, что указанный гражданин, являясь активным пользователем иностранного мессенджера Telegram, разместил в одном из публичных сообществ комментарий, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранта задержали в октябре 2025 года. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
"Восьмого декабря 2025 года 2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети "Интернет", на срок два года", - уточняет УФСБ.
Приговор в законную силу не вступил.
