Житель Владимира получил срок за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Суд приговорил жителя Владимира, разместившего комментарий, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области, к трем годам колонии общего режима, сообщила РИА Новости, 11.12.2025
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Владимира, разместившего комментарий, одобряющий вторжение ВСУ на территорию Курской области, к трем годам колонии общего режима, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
"Управлением ФСБ России
по Владимирской области
выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимира
, 1978 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма, совершенному с использованием сети "Интернет". Установлено, что указанный гражданин, являясь активным пользователем иностранного мессенджера Telegram
, разместил в одном из публичных сообществ комментарий, одобряющий вторжение ВСУ
на территорию Курской области
в августе 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранта задержали в октябре 2025 года. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
"Восьмого декабря 2025 года 2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети "Интернет", на срок два года", - уточняет УФСБ.
Приговор в законную силу не вступил.