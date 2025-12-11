Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
09:30 11.12.2025
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
Здание промышленного назначения и линии электропередачи на юге Воронежской области повреждены при атаке противника, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.12.2025
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП

В Воронежской области при атаке ВСУ повреждены промышленное здание и ЛЭП

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Здание промышленного назначения и линии электропередачи на юге Воронежской области повреждены при атаке противника, сообщил губернатор Александр Гусев.
Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из поврежденного дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже.
"На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения. В другом районе обломки повредили линию электропередачи (без света временно остаются две улицы в селе), в одном домовладении выбиты стекла, повреждены пристройка и гараж", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
