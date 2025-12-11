https://ria.ru/20251211/vsu-2061292649.html
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
Здание промышленного назначения и линии электропередачи на юге Воронежской области повреждены при атаке противника, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждены промышленное здание и ЛЭП