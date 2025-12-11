Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, но не меньшую роль играет здоровый сон, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Нина Петунина.

"Для поддержания метаболического здоровья необходимы рациональное питание и адекватная физическая нагрузка. Но есть данные, что не меньшую роль играет здоровый сон. Расстройства сна становятся одним из механизмов развития резистентности к инсулину, лежащего в основе ожирения", - сказала Петунина.

Она добавила, что на кафедре эндокринологии и метаболического здоровья будут продолжать изучать связь углеводного обмена и нарушений сна.