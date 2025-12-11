Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья - РИА Новости, 11.12.2025
08:46 11.12.2025
Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья
Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья - РИА Новости, 11.12.2025
Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья
Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, но не меньшую роль играет здоровый сон, рассказала РИА... РИА Новости, 11.12.2025
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840333774_0:941:2048:2477_1920x0_80_0_0_fc968a1e4f7153ddf56a94bda7b0f9d1.jpg
1920
1920
true
здоровье - общество, российская академия наук
Здоровье - Общество, Российская академия наук
Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья

Петунина: для поддержания метаболического здоровья нужен здоровый сон

© Pexels/cottonbro studioДевушка с маской для сна
Девушка с маской для сна - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Pexels/cottonbro studio
Девушка с маской для сна. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, но не меньшую роль играет здоровый сон, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Нина Петунина.
"Для поддержания метаболического здоровья необходимы рациональное питание и адекватная физическая нагрузка. Но есть данные, что не меньшую роль играет здоровый сон. Расстройства сна становятся одним из механизмов развития резистентности к инсулину, лежащего в основе ожирения", - сказала Петунина.
Она добавила, что на кафедре эндокринологии и метаболического здоровья будут продолжать изучать связь углеводного обмена и нарушений сна.
"Гиподинамия (состояние организма, вызванное недостатком активности) – еще один фактор, лежащий в основе развития ожирения. Изучение механизмов влияния физической активности на уровень миокинов и остеокинов ("сигнальных" молекул, которые передают информацию между различными органами) может лечь в основу таргетной терапии ожирения и других метаболических заболеваний", - уточнила Петунина.
Здоровье - ОбществоРоссийская академия наук
 
 
