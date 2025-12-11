https://ria.ru/20251211/vrach-2061286126.html
Врач рассказала о важности здорового сна для метаболического здоровья
Петунина: для поддержания метаболического здоровья нужен здоровый сон
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, но не меньшую роль играет здоровый сон, рассказала РИА Новости член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Нина Петунина.
"Для поддержания метаболического здоровья необходимы рациональное питание и адекватная физическая нагрузка. Но есть данные, что не меньшую роль играет здоровый сон. Расстройства сна становятся одним из механизмов развития резистентности к инсулину, лежащего в основе ожирения", - сказала Петунина.
Она добавила, что на кафедре эндокринологии и метаболического здоровья будут продолжать изучать связь углеводного обмена и нарушений сна.
"Гиподинамия (состояние организма, вызванное недостатком активности) – еще один фактор, лежащий в основе развития ожирения. Изучение механизмов влияния физической активности на уровень миокинов и остеокинов ("сигнальных" молекул, которые передают информацию между различными органами) может лечь в основу таргетной терапии ожирения и других метаболических заболеваний", - уточнила Петунина.