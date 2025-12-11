Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.12.2025
08:56 11.12.2025 (обновлено: 09:59 11.12.2025)
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
в мире, москва, россия, европа, владимир путин, урсула фон дер ляйен, нато, совет евросоюза, мирный план сша по украине
В мире, Москва, Россия, Европа, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Совет Евросоюза, Мирный план США по Украине
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Политик Мема: Европа перевооружается из-за провала политики по Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европейские страны перевооружаются из-за провала политического курса по украинскому конфликту, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Россия не хочет нападать на Европу, это перевооружение континента направлено на то, чтобы оправдать провал политического курса Урсулы фон дер Ляйен по Украине. И чтобы оружейное лобби с этого обогатилось", — написал он в социальной сети X.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после поездок по Европе
10 декабря, 15:06
В понедельник Совет Евросоюза окончательно утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), рассчитанную до 2027 года и предполагающую инвестиции в оборонные технологии и совместные оборонные закупки в размере до 1,5 миллиарда евро.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД уточняли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
10 декабря, 13:24
 
В миреМоскваРоссияЕвропаВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенНАТОСовет ЕвросоюзаМирный план США по Украине
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала