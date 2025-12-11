https://ria.ru/20251211/voronezh-2061255464.html
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек - РИА Новости, 11.12.2025
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек
Семнадцать человек, из которых четверо - дети, находятся в пункте временного размещения после падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
воронежская область
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Семнадцать человек, из которых четверо - дети, находятся в пункте временного размещения после падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, сообщил
глава города Сергей Петрин.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Пострадавших, как добавил губернатор, нет. В областной прокуратуре при этом заявили о работе горячей линии по вопросам защиты прав пострадавших.
"Разместили 17 человек в ПВР на ночь, в их числе четверо детей. Обеспечили всем необходимым. С ними уже поработали психологи, медики", - написал Петрин в Telegram-канале.
Петрин отметил, что в части Левобережного района ограничена подача теплоснабжения, ведутся восстановительные работы.
Глава Воронежа добавил, что также ведется работа с теми жителями, которые зафиксировали повреждения автомобилей.