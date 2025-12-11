Рейтинг@Mail.ru
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 11.12.2025
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек - РИА Новости, 11.12.2025
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек
Семнадцать человек, из которых четверо - дети, находятся в пункте временного размещения после падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
воронежская область
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В ПВР после атаки БПЛА на Воронеж находятся 17 человек

В ПВР после атаки БПЛА на левобережную часть Воронежа находятся 17 человек

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Семнадцать человек, из которых четверо - дети, находятся в пункте временного размещения после падения в левобережной части Воронежа обломков скоростной воздушной цели, сбитой за пределами города, сообщил глава города Сергей Петрин.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Пострадавших, как добавил губернатор, нет. В областной прокуратуре при этом заявили о работе горячей линии по вопросам защиты прав пострадавших.
"Разместили 17 человек в ПВР на ночь, в их числе четверо детей. Обеспечили всем необходимым. С ними уже поработали психологи, медики", - написал Петрин в Telegram-канале.
Петрин отметил, что в части Левобережного района ограничена подача теплоснабжения, ведутся восстановительные работы.
Глава Воронежа добавил, что также ведется работа с теми жителями, которые зафиксировали повреждения автомобилей.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
