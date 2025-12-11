Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшая при взрыве газа под Волгоградом женщина находится в реанимации - РИА Новости, 11.12.2025
17:26 11.12.2025 (обновлено: 17:40 11.12.2025)
Пострадавшая при взрыве газа под Волгоградом женщина находится в реанимации
Одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Петровом Вале Волгоградской области находится в тяжелом состоянии в реанимации, трое других - в состоянии средней... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, волгоград, взрыв газа в волгоградской области, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Взрыв газа в Волгоградской области, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшая при взрыве газа под Волгоградом женщина находится в реанимации

Одна из пострадавших при взрыве газа под Волгоградом находится в реанимации

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС России на месте взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
Сотрудники МЧС России на месте взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Сотрудники МЧС России на месте взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 11 дек - РИА Новости. Одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Петровом Вале Волгоградской области находится в тяжелом состоянии в реанимации, трое других - в состоянии средней степени тяжести, сообщает администрация региона.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при ЧП с газовым оборудованием в квартире в Петровом Вале Волгоградской области. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение. По данным МЧС России, произошел взрыв бытового газа, повлекший разрушение на четвертом этаже на площади в 90 квадратных метров.
«
"Женщина 1945 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение, ее состояние медики оценивают как тяжелое и делают все возможное, чтобы спасти жизнь… Девочка 2019 года рождения направлена на лечение в детское хирургическое отделение Камышинской детской больницы, состояние - средней степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Администрация отметила, что еще двое пострадавших - мужчина и женщина - находятся в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дом под Волгоградом, где произошло ЧП, не был аварийным
Вчера, 16:53
 
ПроисшествияВолгоградВзрыв газа в Волгоградской областиВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
