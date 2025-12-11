https://ria.ru/20251211/vino-2061270904.html
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин - РИА Новости, 11.12.2025
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин
Взрослому здоровому мужчине в день можно выпивать три бокала вина по 120 миллилитров, тогда как женщинам рекомендуется на бокал меньше или треть бутылки,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:02:00+03:00
2025-12-11T04:02:00+03:00
2025-12-11T05:39:00+03:00
общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
https://ria.ru/20251207/prodazhi-2060380527.html
https://ria.ru/20251209/vino-2060716847.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин
РИА Новости: безопасная доза вина для мужчин составляет три бокала
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Взрослому здоровому мужчине в день можно выпивать три бокала вина по 120 миллилитров, тогда как женщинам рекомендуется на бокал меньше или треть бутылки, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объемом по 120 миллилитров в день, то есть полбутылки вина, а дамам – два бокала, или треть бутылки", — сообщил ученый.
Однако он отметил, что скорее такая доза установлена не научными доказательствами, а через практический опыт французских исследователей.
"У французов бокал вина за обедом – это культ, привычка, которая передается из поколения поколению", — пояснил Панасюк.
И все же не стоит забывать, что алкоголь в небольших количествах вырабатывается самим организмом человека в процессе расщепления сахаров, отметил он.