В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин - РИА Новости, 11.12.2025
04:02 11.12.2025 (обновлено: 05:39 11.12.2025)
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин - РИА Новости, 11.12.2025
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин
Взрослому здоровому мужчине в день можно выпивать три бокала вина по 120 миллилитров, тогда как женщинам рекомендуется на бокал меньше или треть бутылки,... РИА Новости, 11.12.2025
общество
российская академия наук
В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Взрослому здоровому мужчине в день можно выпивать три бокала вина по 120 миллилитров, тогда как женщинам рекомендуется на бокал меньше или треть бутылки, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объемом по 120 миллилитров в день, то есть полбутылки вина, а дамам – два бокала, или треть бутылки", — сообщил ученый.
Однако он отметил, что скорее такая доза установлена не научными доказательствами, а через практический опыт французских исследователей.
"У французов бокал вина за обедом – это культ, привычка, которая передается из поколения поколению", — пояснил Панасюк.
И все же не стоит забывать, что алкоголь в небольших количествах вырабатывается самим организмом человека в процессе расщепления сахаров, отметил он.
