Мадуро сказал Путину о важности развития воздушного и морского сообщения

Мадуро, в свою очередь, проинформировал Путина о текущей ситуации в стране, отметив устойчивый рост экономики и укрепление социальной стабильности. По его словам, Венесуэла, согласно прогнозам, может завершить год, став лидером регионального экономического роста на уровне 9%.