23:01 11.12.2025
Мадуро сказал Путину о важности развития воздушного и морского сообщения
Мадуро сказал Путину о важности развития воздушного и морского сообщения

© Getty Images / Anadolu / Pedro MatteyНиколас Мадуро
© Getty Images / Anadolu / Pedro Mattey
Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность дальнейшего расширения воздушного и морского сообщения между двумя странами, которое играет ключевую роль в укреплении связей, сообщили в венесуэльском правительстве.
"Президент Мадуро подчеркнул важность дальнейшего прогресса в воздушном и морском сообщении между двумя странами. Он отметил, что у Венесуэлы уже есть прямые маршруты в Москву и Санкт-Петербург, и оба лидера договорились углубить и расширить эти инициативы, признавая их ключевую роль в укреплении экономических, туристических и культурных обменов", - говорится в заявлении, которое опубликовала в своем Telegram-канале вице-президент республики Дельси Родригес.
В Каракасе рассказали, что президенты РФ и Венесуэлы обсудили результаты недавней межправительственной комиссии высокого уровня, на которой были подписаны 19 соглашений, охватывающих все ключевые направления сотрудничества, и рассмотрели подготовку к следующему заседанию комиссии, которое состоится в Каракасе в 2026 году и будет посвящено продвижению совместного плана развития до 2030 года.
В ходе беседы Путин, как сообщается, подтвердил поддержку Мадуро в усилиях по обеспечению мира, политической стабильности, экономического развития и социальной защиты венесуэльского народа. Российский лидер подчеркнул, что граждане Венесуэлы заслуживают полного уважения в их законной борьбе за защиту суверенитета и независимости.
Мадуро, в свою очередь, проинформировал Путина о текущей ситуации в стране, отметив устойчивый рост экономики и укрепление социальной стабильности. По его словам, Венесуэла, согласно прогнозам, может завершить год, став лидером регионального экономического роста на уровне 9%.
"Президент Путин подтвердил, что прямые каналы связи между двумя странами остаются постоянно открытыми, и заверил, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу в ее борьбе за отстаивание суверенитета, международного права и мира во всей Латинской Америке, предоставляя свои дипломатические возможности для укрепления сотрудничества в этих важнейших областях", - сказано в коммюнике.
