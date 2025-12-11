Рейтинг@Mail.ru
Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт - РИА Новости, 11.12.2025
10:55 11.12.2025
Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт
Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт - РИА Новости, 11.12.2025
Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт
Киевский режим блефует, пытаясь выдвинуть России требования о взаимных уступках, у них катастрофическая ситуация на фронте и нет никаких оснований для того,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:55:00+03:00
2025-12-11T10:55:00+03:00
россия
сша
киев
владимир путин
юрий ушаков
александр дудчак
россия, сша, киев, владимир путин, юрий ушаков, александр дудчак
Россия, США, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Александр Дудчак
Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт

Дудчак: Киев блефует, выдвигая России требования о взаимных уступках

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим блефует, пытаясь выдвинуть России требования о взаимных уступках, у них катастрофическая ситуация на фронте и нет никаких оснований для того, чтобы "выторговывать" для себя улучшение условий, считает кандидат экономических наук, участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак.
"У них (у Киева - ред.) действительно катастрофическая ситуация на фронте. Фронт может обрушиться, затыкать дыры некем. Но они будут до последнего блефовать, наверное, до тех пор, пока на Верховной раде не повесят российский флаг, тогда они успокоятся. Но это просто блеф, попытка с пустого места вытребовать для себя какие-то лучшие условия, не имея для этого никаких оснований", - заявил Дудчак в интервью РИА Новости.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США пообещали Украине самую передовую буферную зону в мире, пишет FT
Вчера, 10:16
Эксперт подчеркнул, что в случае выполнения киевским режимом условий Минских и Стамбульских соглашений, они могли бы избежать территориальных потерь, однако этого не произошло.
"Они (представители киевского режима - ред.), конечно, мастера блефа. Большие "молодцы", что в этой ситуации они еще и выдвигают какие-то требования к России. Они не в том положении, чтобы требовать. Новейшая история их ничему не учит. Какие уступки? Президент России неоднократно говорил, что следующее предложение о мире для них будет хуже предыдущего. Пора бы уже это усвоить", - отметил Дудчак.
"Сейчас речь не идет о том, чтобы идти на поводу у нацистского режима и выполнять их требования. С чего бы вдруг? Тем более сейчас, когда киевский режим, скорее всего, при кураторстве британских спецслужб, продолжает атаковать гражданские суда в Черном море, наносить удары по гражданским объектам и по жилым домам в России. В таких условиях они еще что-то требуют. Может быть, они надеются, что они таким образом себе какую-то позицию выторгуют, но они не в том положении", - заключил собеседник агентства.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Евродепутат назвал причину слабой позиции ЕС в переговорах по Украине
Вчера, 05:42
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАКиевВладимир ПутинЮрий УшаковАлександр Дудчак
 
 
