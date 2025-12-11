Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим блефует, пытаясь выдвинуть России требования о взаимных уступках, у них катастрофическая ситуация на фронте и нет никаких оснований для того, чтобы "выторговывать" для себя улучшение условий, считает кандидат экономических наук, участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак.
"У них (у Киева - ред.) действительно катастрофическая ситуация на фронте. Фронт может обрушиться, затыкать дыры некем. Но они будут до последнего блефовать, наверное, до тех пор, пока на Верховной раде не повесят российский флаг, тогда они успокоятся. Но это просто блеф, попытка с пустого места вытребовать для себя какие-то лучшие условия, не имея для этого никаких оснований", - заявил Дудчак в интервью РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что в случае выполнения киевским режимом условий Минских и Стамбульских соглашений, они могли бы избежать территориальных потерь, однако этого не произошло.
"Они (представители киевского режима - ред.), конечно, мастера блефа. Большие "молодцы", что в этой ситуации они еще и выдвигают какие-то требования к России. Они не в том положении, чтобы требовать. Новейшая история их ничему не учит. Какие уступки? Президент России неоднократно говорил, что следующее предложение о мире для них будет хуже предыдущего. Пора бы уже это усвоить", - отметил Дудчак.
"Сейчас речь не идет о том, чтобы идти на поводу у нацистского режима и выполнять их требования. С чего бы вдруг? Тем более сейчас, когда киевский режим, скорее всего, при кураторстве британских спецслужб, продолжает атаковать гражданские суда в Черном море, наносить удары по гражданским объектам и по жилым домам в России. В таких условиях они еще что-то требуют. Может быть, они надеются, что они таким образом себе какую-то позицию выторгуют, но они не в том положении", - заключил собеседник агентства.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.