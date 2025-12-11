Киев не в том положении, чтобы "выторговывать" условия, считает эксперт

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим блефует, пытаясь выдвинуть России требования о взаимных уступках, у них катастрофическая ситуация на фронте и нет никаких оснований для того, чтобы "выторговывать" для себя улучшение условий, считает кандидат экономических наук, участник движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

"У них (у Киева - ред.) действительно катастрофическая ситуация на фронте. Фронт может обрушиться, затыкать дыры некем. Но они будут до последнего блефовать, наверное, до тех пор, пока на Верховной раде не повесят российский флаг, тогда они успокоятся. Но это просто блеф, попытка с пустого места вытребовать для себя какие-то лучшие условия, не имея для этого никаких оснований", - заявил Дудчак в интервью РИА Новости.