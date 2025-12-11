Рейтинг@Mail.ru
Советник Байдена признал, что "Минск-2" дал Украине время на вооружение - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061375603.html
Советник Байдена признал, что "Минск-2" дал Украине время на вооружение
Советник Байдена признал, что "Минск-2" дал Украине время на вооружение - РИА Новости, 11.12.2025
Советник Байдена признал, что "Минск-2" дал Украине время на вооружение
Советник экс-президента США Джо Байдена Эрик Грин в беседе с российскими пранкерами признал, что минские соглашения дали Украине время на вооружение армии. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:15:00+03:00
2025-12-11T14:15:00+03:00
в мире
украина
донбасс
минск
джо байден
петр порошенко
франсуа олланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20250429/prank-2014067904.html
украина
донбасс
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, минск, джо байден, петр порошенко, франсуа олланд
В мире, Украина, Донбасс, Минск, Джо Байден, Петр Порошенко, Франсуа Олланд
Советник Байдена признал, что "Минск-2" дал Украине время на вооружение

Советник Байдена Грин: Минские соглашения дали Украине время на вооружение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Советник экс-президента США Джо Байдена Эрик Грин в беседе с российскими пранкерами признал, что минские соглашения дали Украине время на вооружение армии.
Пранкеры Вован и Лексус позвонили Грину, советнику Байдена по национальной безопасности, представившись высокопоставленным украинским чиновником. Среди прочего речь в беседе зашла о минских соглашениях.
"Эти соглашения, конечно, часть истории. Многие говорят, что они были провалом, но, возможно, с другой стороны, их можно считать успехом, потому что они действительно привели к деэскалации боевых действий. Украина после 2014 года… вы смогли многое сделать со своими военными, в том числе с нами, с вашими разведывательными службами, чтобы наладить более тесную связь с Западом, что дало вам больше возможностей для того, что произошло в 2022 году", - заявил Грин.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к войне с Россией.
Американский чиновник Пол Массаро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Политик из США заявил пранкерам о разрушении русской идентичности
29 апреля, 14:42
 
В миреУкраинаДонбассМинскДжо БайденПетр ПорошенкоФрансуа Олланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала