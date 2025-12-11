МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Советник экс-президента США Джо Байдена Эрик Грин в беседе с российскими пранкерами признал, что минские соглашения дали Украине время на вооружение армии.
Пранкеры Вован и Лексус позвонили Грину, советнику Байдена по национальной безопасности, представившись высокопоставленным украинским чиновником. Среди прочего речь в беседе зашла о минских соглашениях.
"Эти соглашения, конечно, часть истории. Многие говорят, что они были провалом, но, возможно, с другой стороны, их можно считать успехом, потому что они действительно привели к деэскалации боевых действий. Украина после 2014 года… вы смогли многое сделать со своими военными, в том числе с нами, с вашими разведывательными службами, чтобы наладить более тесную связь с Западом, что дало вам больше возможностей для того, что произошло в 2022 году", - заявил Грин.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к войне с Россией.