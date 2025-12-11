На Украине проверят причастность Шария к убийству Портнова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Украине начнут расследование о причастности украинского блогера Анатолия Шария к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.