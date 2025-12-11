На Украине проверят причастность Шария к убийству Портнова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Украине начнут расследование о причастности украинского блогера Анатолия Шария к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании, утверждает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Печерский районый суд (города Киева - ред.) принял решение обязать офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование дела о возможной причастности Шария к преследованию и убийству украинского политика Андрея Портнова", - написал Дубинский в Telegram-канале.
В сентябре Дубинский заявил, что обратился в главное следственное управление украинской полиции с требованием проверить возможную причастность Шария к убийству Портнова. Дубинский утверждал, что Шарий угрожал публикацией личных данных и адресов Портнова. При этом Дубинский заявлял о связях Шария с СБУ, которая якобы будет тормозить возможное расследование, несмотря на имеющийся состав преступления.
Портнов был застрелен 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с действовавшим главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Портнов также встречался с бизнес-партнером Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем.