Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду призвал европейских лидеров надавить на Владимира Зеленского, чтобы он принял предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В среду состоялся телефонный разговор по теме Украины с участием Трампа, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"В ходе звонка в среду, который... описывается как напряженный, Трамп заявил немецкому, французскому и британскому лидерам, что им следует оказать давление на Зеленского, чтобы он принял условия мирного плана, предложенного США", - говорится в публикации.
Отмечается, что в разговоре с европейскими коллегами американский президент снова подверг Зеленского критике за то, что он не прочитал предоставленный ему план.
"В словах (Трампа - ред.) было мало указаний на то, что он готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия", - указано в статье.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.