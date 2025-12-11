Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ - РИА Новости, 11.12.2025
18:23 11.12.2025
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду призвал европейских лидеров надавить на Владимира Зеленского, чтобы он принял предложенный...
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ

WSJ: Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, чтобы он принял план США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду призвал европейских лидеров надавить на Владимира Зеленского, чтобы он принял предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В среду состоялся телефонный разговор по теме Украины с участием Трампа, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по Украине
22 ноября, 00:08
"В ходе звонка в среду, который... описывается как напряженный, Трамп заявил немецкому, французскому и британскому лидерам, что им следует оказать давление на Зеленского, чтобы он принял условия мирного плана, предложенного США", - говорится в публикации.
Отмечается, что в разговоре с европейскими коллегами американский президент снова подверг Зеленского критике за то, что он не прочитал предоставленный ему план.
"В словах (Трампа - ред.) было мало указаний на то, что он готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия", - указано в статье.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT
Вчера, 09:21
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
Вчера, 09:57
 
