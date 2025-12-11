https://ria.ru/20251211/temrezov-2061460580.html
Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО
Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО - РИА Новости, 11.12.2025
Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО
Карачаево-Черкесская Республика отправила по заявке командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) для военнослужащих в зону проведения
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО
Темрезов: КЧР отправила партию спецтехники для военнослужащих на СВО
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика отправила по заявке командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) для военнослужащих в зону проведения специальной военной операции новую партию спецтехники, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
"Очередной груз поддержки на передовую. По заявке командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) мы отправили для наших военнослужащих новую партию спецтехники, приобретенной на средства, собранные в ходе благотворительной акции "Копилка Победы", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Он добавил, что этот груз — еще один общий вклад в Победу.
"Чтобы наши ребята знали, что дома у них – надежный тыл, чтобы они чувствовали поддержку и внимание со стороны земляков. Вместе мы обязательно победим!" – написал глава Карачаево-Черкесской Республики.