Карачаево-Черкесия отправила новую партию спецтехники на СВО

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика отправила по заявке командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) для военнослужащих в зону проведения специальной военной операции новую партию спецтехники, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Очередной груз поддержки на передовую. По заявке командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) мы отправили для наших военнослужащих новую партию спецтехники, приобретенной на средства, собранные в ходе благотворительной акции "Копилка Победы", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что этот груз — еще один общий вклад в Победу.