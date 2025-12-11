Рейтинг@Mail.ru
12:52 11.12.2025 (обновлено: 12:53 11.12.2025)
СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Лондоне
СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Лондоне
СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Лондоне

Telegraph: Зеленский в Лондоне получил указание сопротивляться плану Трампа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Главы стран коалиции желающих во время саммита в Лондоне поручили Владимиру Зеленскому противиться американской инициативе по завершению украинского конфликта, пишет The Telegraph.
"И хотя лидеры так называемой "коалиции желающих" Стармера старались не критиковать Трампа напрямую, их скрытым намерением во время встречи в Даунинг-стрит на этой неделе было побудить Зеленского противостоять предложению американского лидера "земля в обмен на мир"", — говорится в публикации.
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
На этой неделе Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
