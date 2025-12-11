СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Лондоне

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Главы стран коалиции желающих во время саммита в Лондоне поручили Владимиру Зеленскому противиться американской инициативе по завершению украинского конфликта, пишет The Telegraph.
«
"И хотя лидеры так называемой "коалиции желающих" Стармера старались не критиковать Трампа напрямую, их скрытым намерением во время встречи в Даунинг-стрит на этой неделе было побудить Зеленского противостоять предложению американского лидера "земля в обмен на мир"", — говорится в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.