Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики

КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Перед Татарстаном стоят задачи по внесению изменений в республиканскую концепцию государственной национальной политики и разработке проекта плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в регионе, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

В четверг Минниханов провел заседание совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям, на котором в том числе обсуждалась реализация Стратегии государственной национальной политики РФ. Он напомнил, что президентом страны утверждена новая Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

В документе особое внимание отводится роли русского народа в поддержании многонационального единства, этнокультурному и языковому многообразию Российской Федерации, историческому опыту и традициям межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Существенное место уделено внешним и внутренним угрозам национальной безопасности России, среди которых русофобия, неонацизм, фальсификация истории, радикализм, насаждение чуждых идеалов и ценностей, попытки дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Кроме того, стратегия впервые включает новый раздел, который определяет модель ее реализации в субъектах РФ.

"Сегодня перед нами стоят важные задачи по внесению изменений в республиканскую концепцию государственной национальной политики, в государственные и муниципальные программы, а также по разработке проекта плана реализации стратегии в Республике Татарстан", - сказал Минниханов в ходе заседания.

По его словам, необходимо тщательно проработать вопросы реализации задачи по защите, поддержке и развитию русского языка и продолжить работу по сохранению и развитию татарского языка и культуры, а также языков и культур других народов, проживающих в Татарстане. "Люди должны знать свои родные языки, язык матери. Такую возможность надо предоставить", - подчеркнул глава республики.

Минниханов напомнил, что 2026 год объявлен в стране Годом единства народов России, а в республике – и Годом воинской и трудовой доблести. Он подчеркнул, что в условиях СВО важная задача – объединение усилий, а также воспитание детей и молодежи в духе патриотизма.

По словам главы Татарстана, все эти вопросы должны быть отображены в республиканском плане реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.