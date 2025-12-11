Рейтинг@Mail.ru
Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики - РИА Новости, 12.12.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:47 11.12.2025 (обновлено: 10:08 12.12.2025)
Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики
Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики - РИА Новости, 12.12.2025
Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики
Перед Татарстаном стоят задачи по внесению изменений в республиканскую концепцию государственной национальной политики и разработке проекта плана реализации... РИА Новости, 12.12.2025
республика татарстан
рустам минниханов
Новости
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики

Татарстан разработает региональный план реализации Стратегии нацполитики России

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Перед Татарстаном стоят задачи по внесению изменений в республиканскую концепцию государственной национальной политики и разработке проекта плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в регионе, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.
В четверг Минниханов провел заседание совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям, на котором в том числе обсуждалась реализация Стратегии государственной национальной политики РФ. Он напомнил, что президентом страны утверждена новая Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
В документе особое внимание отводится роли русского народа в поддержании многонационального единства, этнокультурному и языковому многообразию Российской Федерации, историческому опыту и традициям межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Существенное место уделено внешним и внутренним угрозам национальной безопасности России, среди которых русофобия, неонацизм, фальсификация истории, радикализм, насаждение чуждых идеалов и ценностей, попытки дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Кроме того, стратегия впервые включает новый раздел, который определяет модель ее реализации в субъектах РФ.
"Сегодня перед нами стоят важные задачи по внесению изменений в республиканскую концепцию государственной национальной политики, в государственные и муниципальные программы, а также по разработке проекта плана реализации стратегии в Республике Татарстан", - сказал Минниханов в ходе заседания.
По его словам, необходимо тщательно проработать вопросы реализации задачи по защите, поддержке и развитию русского языка и продолжить работу по сохранению и развитию татарского языка и культуры, а также языков и культур других народов, проживающих в Татарстане. "Люди должны знать свои родные языки, язык матери. Такую возможность надо предоставить", - подчеркнул глава республики.
Минниханов напомнил, что 2026 год объявлен в стране Годом единства народов России, а в республике – и Годом воинской и трудовой доблести. Он подчеркнул, что в условиях СВО важная задача – объединение усилий, а также воспитание детей и молодежи в духе патриотизма.
По словам главы Татарстана, все эти вопросы должны быть отображены в республиканском плане реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.
"Татарстан - республика с ярко выраженным многонациональным и поликонфессиональным составом. На протяжении столетий здесь компактно и в согласии проживают представители народов Поволжья – татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва и другие народы", - отметил Минниханов, добавив, что сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия - важнейшее условие успешного развития республики.
Елабуга - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Татарстан готовит документы на звание города трудовой доблести по 4 городам
10 декабря, 10:20
 
Республика Татарстан
Рустам Минниханов
 
 
