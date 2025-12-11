Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 415 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа, сообщило в четверг Минобороны РФ.