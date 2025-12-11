Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 11.12.2025 (обновлено: 12:53 11.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

Подразделения "Центра" уничтожили свыше 415 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 415 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Красноярское, Светлое, Шевченко, Белицкое, Торское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 415 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
10 декабря, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДимитровСветлый
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
