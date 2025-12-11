Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 415 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Красноярское, Светлое, Шевченко, Белицкое, Торское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 415 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики.