Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом - РИА Новости, 11.12.2025
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом
Подросток, поджегший в мае вагонное депо в Санкт-Петербурге, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:49:00+03:00
2025-12-11T14:49:00+03:00
2025-12-11T14:49:00+03:00
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом
Поджегший в мае вагонное депо в Петербурге подросток предстанет перед судом