Рейтинг@Mail.ru
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/sud-2061385927.html
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом - РИА Новости, 11.12.2025
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом
Подросток, поджегший в мае вагонное депо в Санкт-Петербурге, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:49:00+03:00
2025-12-11T14:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
сзфо
северо-западная транспортная прокуратура
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20250731/arest-2032535385.html
санкт-петербург
сзфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, сзфо, северо-западная транспортная прокуратура, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, СЗФО, Северо-Западная транспортная прокуратура, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом

Поджегший в мае вагонное депо в Петербурге подросток предстанет перед судом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подросток, поджегший в мае вагонное депо в Санкт-Петербурге, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В мае пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщала, что задержан 17-летний житель Санкт-Петербурга, причастный к поджогу вагонного депо по указаниям "куратора", возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант заключен под стражу.
"Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о теракте в вагонном депо Санкт-Петербурга. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего петербуржца", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2025 года он получил через мессенджер указание от неустановленного лица и поджег оборудование в эксплуатационном вагонном депо "Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину
31 июля, 11:15
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСЗФОСеверо-Западная транспортная прокуратураМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала