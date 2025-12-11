Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Действия вооруженных сил США в водах Латинской Америки направлены на борьбу с наркотиками, а арест танкера связан с реализацией санкционной политики, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.