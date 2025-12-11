https://ria.ru/20251211/ssha-2061533832.html
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
Действия вооруженных сил США в водах Латинской Америки направлены на борьбу с наркотиками, а арест танкера связан с реализацией санкционной политики, заявила в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:43:00+03:00
2025-12-11T22:43:00+03:00
2025-12-11T22:43:00+03:00
в мире
латинская америка
каролин левитт
вооруженные силы сша
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061260581_0:106:1582:996_1920x0_80_0_0_8c14738f0dabcb3f54abba8c38cbd879.png
https://ria.ru/20251101/ssha-2052432763.html
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061260581_0:0:1336:1002_1920x0_80_0_0_41887d02d22b068982a549bf68a1492a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латинская америка, каролин левитт, вооруженные силы сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Латинская Америка, Каролин Левитт, Вооруженные силы США, Корпус стражей исламской революции
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
Белый дом: арест танкера у берегов Венесуэлы связан с санкционной политикой