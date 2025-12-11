Рейтинг@Mail.ru
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
22:43 11.12.2025
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
Действия вооруженных сил США в водах Латинской Америки направлены на борьбу с наркотиками, а арест танкера связан с реализацией санкционной политики, заявила в... РИА Новости, 11.12.2025
в мире, латинская америка, каролин левитт, вооруженные силы сша, корпус стражей исламской революции
В мире, Латинская Америка, Каролин Левитт, Вооруженные силы США, Корпус стражей исламской революции
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы

Белый дом: арест танкера у берегов Венесуэлы связан с санкционной политикой

Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© кадр видео Пентагона
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Действия вооруженных сил США в водах Латинской Америки направлены на борьбу с наркотиками, а арест танкера связан с реализацией санкционной политики, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это теневое судно, под санкциями, известное тем, что перевозило подпольную нефть, которая под санкциями, для КСИР (Корпуса стражей исламской революции - ред.), который, как вы знаете, является организацией под санкциями. Президент намерен пресечь незаконный поток наркотиков в нашу страну. Он также полностью привержен реализации санкционной политики этой администрации, и именно это то, что вы увидели вчера", - сказала Левитт журналистам.
Американские военные корабли - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
1 ноября, 22:04
1 ноября, 22:04
 
