Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. США при президентстве Джо Байдена не захотели убеждать Украину отказаться от идеи вступления в НАТО, что могло бы предотвратить конфликт, рассказала бывший старший директор по Европе Совета нацбезопасности США Аманда Слоут в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.