https://ria.ru/20251211/ssha-2061384202.html
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине
США при президентстве Джо Байдена не захотели убеждать Украину отказаться от идеи вступления в НАТО, что могло бы предотвратить конфликт, рассказала бывший... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:42:00+03:00
2025-12-11T14:42:00+03:00
2025-12-11T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
джо байден
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b270e0935994a7b3522f6361420be6f.jpg
https://ria.ru/20250429/prank-2014004228.html
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992381690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdfad56f448daaaaf9505d9f3961de77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, европа, джо байден, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Джо Байден, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), НАТО
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине
Слоут: Байден не захотел убеждать Украину отказаться от идеи вступления в НАТО