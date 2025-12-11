Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 11.12.2025
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине

Слоут: Байден не захотел убеждать Украину отказаться от идеи вступления в НАТО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. США при президентстве Джо Байдена не захотели убеждать Украину отказаться от идеи вступления в НАТО, что могло бы предотвратить конфликт, рассказала бывший старший директор по Европе Совета нацбезопасности США Аманда Слоут в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) представились заместителем руководителя офиса президента Украины по вопросам международной политики.
"Я не думаю, что Байден считал, что должен сказать Украине не стремиться к вступлению в НАТО", - сказала Слоут, занимавшая должность в Совете нацбезопасности при Байдене.
По ее словам, обсуждения, что будет, если Украина откажется от вступления в НАТО, велись еще до начала конфликта.
"Но мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого... Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было бы это сделать до начала войны? Не лучше ли было бы это сделать на переговорах в Стамбуле?", - сказала Слоут.
При этом она добавила, что заявление Киева об отказе от НАТО предотвратило бы разрушение и людские потери.
Конгрессмен США Джо Уилсон - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Конгрессмен в беседе с пранкерами выступил за вступление Украины в НАТО
29 апреля, 11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДжо БайденВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)НАТО
 
 
