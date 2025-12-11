https://ria.ru/20251211/solntse-2061272430.html
На Земле неожиданно начались магнитные бури
На Земле неожиданно начались магнитные бури - РИА Новости, 11.12.2025
На Земле неожиданно начались магнитные бури
Выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических...
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав магнитные бури, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря... Второе облако — выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08.00 мск... Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко... Обновление 01.40 мск: начались магнитные бури", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые не смогли построить долгосрочный прогноз, так как приход этой плазмы не был отражен в моделях. Однако сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака.
"Однако весь декабрь на Солнце всё происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно... Утром станет понятно, насколько все это серьезно", — заключили в лаборатории.