На Земле неожиданно начались магнитные бури

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав магнитные бури, Выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, пришел к Земле, вызвав магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря... Второе облако — выброшенное во время единственной на данный момент в декабре X-вспышки уровня X1.1, произошедшей 8-го числа около 08.00 мск... Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко... Обновление 01.40 мск: начались магнитные бури", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые не смогли построить долгосрочный прогноз, так как приход этой плазмы не был отражен в моделях. Однако сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака.