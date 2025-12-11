Рейтинг@Mail.ru
Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится
23:47 11.12.2025
Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится
Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится - РИА Новости, 11.12.2025
Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится
Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится на неопределенный срок, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в... РИА Новости, 11.12.2025
в мире
Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится

Попытка запустить паром Трабзон-Сочи переносится на неопределенный срок

Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 дек - РИА Новости. Повторная попытка запустить паромную линию Трабзон-Сочи переносится на неопределенный срок, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первые пассажиры приобрели билеты на рейс парома Трабзон-Сочи, который планировалось запустить 7 декабря, но рейс был отменен из-за ситуации с безопасностью в Черном море, сообщил ранее Чакыр.
"На данный момент рейсы приостановлены, продажа билетов не производится. Судно остается в порту Трабзона. Мы ждем новой информации относительно возможности запуска паромного сообщения в свете последних атак в Черном море", - заявил Чакыр.
Попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи в ноябре принесла компании убытки в размере около 90 тысяч долларов, сообщал ранее РИА Новости член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Как сообщал РИА Новости Туркменян, После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства "Росморречфлот" и уполномоченных на то органов, паром Seabridge должен был возобновить регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.
Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Консульство России рассказало о компенсациях пассажирам парома Seabridge
10 ноября, 18:22
