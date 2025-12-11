"Грамота.ру" назвала слово 2025 года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Зумер" стало словом 2025 года по версии портала "Грамота.ру", второе место заняло "выгорание", третье - "ред-флаг", сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.

"Слово "зумер" стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования", - говорится в сообщении.

За звание также боролись слова "выгорание", "ред-флаг" и "промпт".

В шорт-лист акции попали 12 претендентов. Победителя выявили рейтинговым голосованием эксперты из всех федеральных округов России

Как пояснила руководитель отдела лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, слово "зумер" давно известно, но его значение расширилось, став символическим ярлыком молодежи.

По словам эксперта, зацепило не столько слово, сколько явление: зумеры привлекают внимание, из поведение зачастую шокирует старших, благодаря им видны новые проблемы, связанные с восприятием молодого поколения.