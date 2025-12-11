Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает, что вел разведку - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/slezhka-2061269022.html
Обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает, что вел разведку
Обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает, что вел разведку - РИА Новости, 11.12.2025
Обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает, что вел разведку
Артем Ищенко, обвиняемый в слежке по заданию Украины за объектами Ленинградской военно-морской базы, не отрицает, что вел разведку, говорится в судебных... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:31:00+03:00
2025-12-11T03:31:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250701/peterburg-2026555916.html
https://ria.ru/20251008/video-2047017972.html
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, украина
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина
Обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает, что вел разведку

РИА Новости: обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает действия

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Артем Ищенко, обвиняемый в слежке по заданию Украины за объектами Ленинградской военно-морской базы, не отрицает, что вел разведку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в Санкт-Петербурге в середине июня отправил Ищенко в СИЗО по обвинению в пособничестве в совершении теракта (часть 3 статьи 205.1 УК РФ), сообщали в объединенной пресс-службе судов города. Там заявляли, что, по данным следствия, Ищенко через мессенджер получил задание вести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Он согласился его выполнить, сделал фотографии и составил текстовые заметки, передал данные заказчику.
Задержание в Петербурге пособницы украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Арестованную за слежку за российскими военными внесли в список террористов
1 июля, 16:17
По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, заказчиком преступления были представители Украины.
Из судебных материалов следует, что Ищенко обвиняется в совершении в течение 2024 года действий, направленных на содействие совершению взрывов, поджогов, уничтожению военных объектов.
"Вину признает", - говорится в материалах. В них также подчеркивается, что защита, не отрицая факта ведения Ищенко разведки, не согласна с тем, как эти действия квалифицирует следствие.
"Действия Ищенко подлежат переквалификации на часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе – ред.). Ответственность за пособничество по части 3 статьи 205.1 УК РФ наступает при условии, если оно имело место в совершении хотя бы одного из преступлений, указанных в диспозиции данной статьи, тогда как материалы дела не содержат сведений о совершении такого преступления либо преступлений", - указана в материалах позиция адвоката.
Расследование дела в настоящий момент продолжается, в последний раз срок следствия продлевался до 8 месяцев, то есть до 10 февраля 2026 года, заключается в материалах.
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
8 октября, 11:53
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала