Обвиняемый в слежке за морской базой России не отрицает, что вел разведку

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Артем Ищенко, обвиняемый в слежке по заданию Украины за объектами Ленинградской военно-морской базы, не отрицает, что вел разведку, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд в Санкт-Петербурге в середине июня отправил Ищенко в СИЗО по обвинению в пособничестве в совершении теракта (часть 3 статьи 205.1 УК РФ ), сообщали в объединенной пресс-службе судов города. Там заявляли, что, по данным следствия, Ищенко через мессенджер получил задание вести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Он согласился его выполнить, сделал фотографии и составил текстовые заметки, передал данные заказчику.

По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, заказчиком преступления были представители Украины

Из судебных материалов следует, что Ищенко обвиняется в совершении в течение 2024 года действий, направленных на содействие совершению взрывов, поджогов, уничтожению военных объектов.

"Вину признает", - говорится в материалах. В них также подчеркивается, что защита, не отрицая факта ведения Ищенко разведки, не согласна с тем, как эти действия квалифицирует следствие.

"Действия Ищенко подлежат переквалификации на часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе – ред.). Ответственность за пособничество по части 3 статьи 205.1 УК РФ наступает при условии, если оно имело место в совершении хотя бы одного из преступлений, указанных в диспозиции данной статьи, тогда как материалы дела не содержат сведений о совершении такого преступления либо преступлений", - указана в материалах позиция адвоката.