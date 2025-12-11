https://ria.ru/20251211/shoygu-2061279037.html
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе - РИА Новости, 11.12.2025
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в столице Лаоса Вьентьяне возложил венок к Памятнику советским лётчикам, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T06:53:00+03:00
2025-12-11T06:53:00+03:00
2025-12-11T10:28:00+03:00
лаос
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061305138_0:272:3102:2016_1920x0_80_0_0_e34d6ab3884b45ba6a7dbd50fdcef4c0.jpg
https://ria.ru/20251210/shoygu-2061006127.html
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061305138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd595be9bbbf988a928fcf034568b0b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, сергей шойгу
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Вьентьяне