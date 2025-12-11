Рейтинг@Mail.ru
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе
06:53 11.12.2025 (обновлено: 10:28 11.12.2025)
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в столице Лаоса Вьентьяне возложил венок к Памятнику советским лётчикам, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Лаосе

Шойгу возложил венок к Памятнику советским летчикам в Вьентьяне

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к памятнику советским лётчикам во Вьентьяне
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к памятнику советским лётчикам во Вьентьяне
ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в столице Лаоса Вьентьяне возложил венок к Памятнику советским лётчикам, передаёт корреспондент РИА Новости.
Монумент, открытый в 2022 году, увековечивает память советских летчиков транспортной авиации, принимавшим участие в боевых действиях в Индокитае в годы американской агрессии с 1960 по 1973 год.
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
10 декабря, 07:42
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
