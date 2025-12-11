https://ria.ru/20251211/shojgu-2061300374.html
Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе
Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе - РИА Новости, 11.12.2025
Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил "Завод российско-лаосской дружбы" по ремонту военной инженерной техники, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T10:09:00+03:00
2025-12-11T10:09:00+03:00
2025-12-11T10:29:00+03:00
сергей шойгу
в мире
лаос
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061306091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3955d7c5aa76158b64fbe82cbb2abc6.jpg
https://ria.ru/20251211/laos-2061285573.html
лаос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061306091_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_56fb86f5ff8e926e45cac45c297750b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, в мире, лаос, россия
Сергей Шойгу, В мире, Лаос, Россия
Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе
Шойгу посетил завод по ремонту российской военной инженерной техники в Лаосе