Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе
10:09 11.12.2025 (обновлено: 10:29 11.12.2025)
Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе
Шойгу посетил завод по ремонту военной техники в Лаосе

Шойгу посетил завод по ремонту российской военной инженерной техники в Лаосе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время посещения ремонтного завода №674 ВВТ "Вьетнамско-лаосской дружбы" во Вьентьяне
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время посещения ремонтного завода №674 ВВТ "Вьетнамско-лаосской дружбы" во Вьентьяне
ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил "Завод российско-лаосской дружбы" по ремонту военной инженерной техники, передает корреспондент РИА Новости.
Шойгу прошел по цехам предприятия и ознакомился с особенностями работы завода.
На заводе проводится капитальный ремонт российской и советской военной инженерной техники.
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
