Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска

Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Давид Нармания, Андрей Коц. Подразделения Южной группировки войск освободили Северск. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. О том, как это скажется на общем положении на фронте, — в материале РИА Новости.

Зачистка завершена

Довоенное население Северска — 11 тысяч человек. Этот город долгое время был важным логистическим пунктом для ВСУ . Находится на севере ДНР — на границе с ЛНР , проходящей вдоль Серебрянского лесничества, бои за которое велись с 2022-го и завершились лишь в этом году.

Именно контроль над этими лесными массивами позволил российским войскам обойти населенный пункт с севера и отрезать его от снабжения из Красного Лимана

Непосредственно в штурме города участвовали 123-я отдельная мотострелковая и 6-я казачья бригады 3-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Юг". Штурмовиков постоянно поддерживали огнем артиллеристы из 2-й артбригады, методично выбивавшие огневые позиции противника в застройке. Элитная 81-я аэромобильная бригада ВСУ дрогнула и отступила. Выбраться из города удалось не всем.

Застройку зачистили менее чем за месяц. Теперь у киевского режима не осталось опорных пунктов на границах между Донецкой и Луганской народными республиками.

Город окружен холмами, которые делали очень удобным его оборону — в условиях засилья беспилотников важно качество радиосигнала, а для этого нужны высоты. Однако удержать их противник не сумел.

"Сказал и сделал"

Владимир Путин в разговоре с военными обратил внимание на то, что командующий группировкой "Юг" Сергей Медведев еще на совещании 20 ноября говорил об освобождении города до 15 декабря.

Президент признался, что ему эта ситуация напомнила беседу с жительницей Дагестана после завершения контртеррористической операции на Северном Кавказе

"Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина, которая там стояла рядышком, молодая такая, красивая горянка, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: "Сказал и сделал. Мужчина". И вот я хочу сейчас все эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: сказал и сделал. Мужчина", — отметил он.

Совещание проходило по видеосвязи, однако в кабинете вместе с президентом находился командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Перспективы

Освобождение Северска открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации с северо-востока. Это подкрепляют успехи армии в районе Константиновки , образующей вместе с Дружковкой , Краматорском и Славянском наиболее важную линию обороны ВСУ в оккупированной части ДНР.

На южном фланге этого участка фронта также серьезное продвижение.

"На Краматорско-Дружковском направлении соединения и воинские части группировки ведут наступление на широком фронте, сосредотачивая основные усилия на освобождении населенного пункта Константиновка", — сообщил командующий группировкой "Юг" Сергей Медведев.

При этом в самой Константиновке, как отметил Валерий Герасимов , российские штурмовики также продолжают продвижение. О том, что бои идут в черте города, Путин упоминал еще 20 ноября. К 1 декабря от противника зачистили почти треть зданий.

Скорость, с которой группировка "Юг" освободила Северск, сильно беспокоит Киев. Оборона тут держалась достаточно долго, однако в условиях серьезных проблем по всей линии боевого соприкосновения ВСУ, судя по всему, не сумели перебросить резервы, чтобы сохранить контроль над городом.