https://ria.ru/20251211/serbija-2061378875.html
Вучич пообещал взять дело в свои руки, если Россия не продаст пакет NIS
Власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США до 15... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:23:00+03:00
2025-12-11T14:23:00+03:00
2025-12-11T14:24:00+03:00
в мире
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20251209/vuchichi-2060938942.html
https://ria.ru/20251208/serbiya-2060642235.html
https://ria.ru/20251206/serbija-2060348072.html
сербия
сша
белград (город)
в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, нефтяная индустрия сербии, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Вучич пообещал взять дело в свои руки, если Россия не продаст пакет NIS
Вучич: Сербия возьмет дело в свои руки, если Россия не продаст NIS до 15 января
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости.
Власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США до 15 января, заявил
сербский президент Александр Вучич.
"Если россияне не решат вопрос до 15 января, возьмём дело в свои руки. Россияне хотят остаться здесь, это не вопрос денег, это политическое дело. Они думают, что это важное средство влияния в регионе, не только в Сербии", - цитирует Вучича
, находящегося в поездке в городе Ниш, TV Pink
.
Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.
Президент Сербии
в среду заявил, что рассмотрел с главами Еврокомиссии (ЕК
) Урсулой фон дер Ляйен
и Евросовета Антониу Кошта
пути снабжения Сербии нефтью и газом и трассы строительства нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов для нефтепродуктов на фоне санкций США
против "Нефтяной индустрии Сербии
".
Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом
и более 400 АЗС. "Газпром нефти
" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.