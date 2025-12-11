Вучич пообещал взять дело в свои руки, если Россия не продаст пакет NIS

БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США до 15 января, заявил сербский президент Александр Вучич.

"Если россияне не решат вопрос до 15 января, возьмём дело в свои руки. Россияне хотят остаться здесь, это не вопрос денег, это политическое дело. Они думают, что это важное средство влияния в регионе, не только в Сербии", - цитирует Вучича , находящегося в поездке в городе Ниш, TV Pink

Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.

Вучич в минувший вторник напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.