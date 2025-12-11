ЕС хочет выкупить у Турции С-400 для передачи Киеву, сообщил источник

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Европейском союзе обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и передать их Украине, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
«
"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400", — рассказал собеседник агентства.
"Для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придется что-то купить", — добавил источник.
"Так или иначе, Турции придется что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", — заключил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп заявил в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона. Американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак накануне призвал Турцию отказаться от С-400, чтобы получить новейшие истребители.
В начале сентября колумнист турецкой газеты Nefes Мурат Гюрген сообщил о том, что якобы Турция может вернуть России С-400 или продать их другой стране. Турецкий источник ранее заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате российских ЗРК не соответствуют действительности. Зенитно-ракетные комплексы остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, подчеркнули в турецком министерстве обороны.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
