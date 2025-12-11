https://ria.ru/20251211/rossiya-2061532337.html
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 11.12.2025
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России
Европа никогда не сможет признать мощь России, поскольку ее это тревожит и пугает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 11.12.2025
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России
Меркурис: Европа не признает мощь России, так как привыкла считать себя лучше