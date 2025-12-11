Рейтинг@Mail.ru
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 11.12.2025 (обновлено: 22:29 11.12.2025)
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России
Европа никогда не сможет признать мощь России, поскольку ее это тревожит и пугает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала...
"Превосходство над ними". В Британии сделали громкое заявление о России

Меркурис: Европа не признает мощь России, так как привыкла считать себя лучше

Флаг России
Флаг России
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европа никогда не сможет признать мощь России, поскольку ее это тревожит и пугает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"На Западе существует общее ощущение того, что признание силы русских глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда пытались продемонстрировать превосходство над ними. Поэтому это то, что мы никогда не сможем признать", — сказал он.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все, что осталось": слова Рютте о войне с Россией поразили журналиста
Вчера, 19:04
Эксперт добавил, что ситуация, когда Россия и США "объединяются друг с другом и договариваются о мире на европейском континенте", очень тревожит Европу.
Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило, что в Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Каллас сделала противоречивое заявление об Украине
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
