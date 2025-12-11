Рейтинг@Mail.ru
Николаев: цифровизация природных объектов поможет развитию туротрасли - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061517944.html
Николаев: цифровизация природных объектов поможет развитию туротрасли
Николаев: цифровизация природных объектов поможет развитию туротрасли - РИА Новости, 11.12.2025
Николаев: цифровизация природных объектов поможет развитию туротрасли
Новости. На форуме "Чувашия туристическая" подписано соглашение о создании специального "родникового" слоя на платформе 2ГИС, опыт региона в цифровизация... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:20:00+03:00
2025-12-11T20:20:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
республика дагестан
олег николаев (политик)
русское географическое общество
сергей артамонов
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061517733_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c938226930c9e582dc878b0aee3c0bea.jpg
чувашская республика (чувашия)
республика дагестан
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061517733_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_fdd45c03342220583cf435b55123ffaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), республика дагестан, олег николаев (политик), русское географическое общество, сергей артамонов, чебоксары
Чувашская Республика (Чувашия), Республика Дагестан, Олег Николаев (политик), Русское географическое общество, Сергей Артамонов, Чебоксары
Николаев: цифровизация природных объектов поможет развитию туротрасли

Николаев: цифровизация природных объектов Чувашии поможет развитию туризма

© Фото : пресс-служба правительства Чувашской РеспубликиМежрегиональный форум "Чувашия туристическая - зимний сезон"
Межрегиональный форум Чувашия туристическая - зимний сезон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашской Республики
Межрегиональный форум "Чувашия туристическая - зимний сезон"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На форуме "Чувашия туристическая" подписано соглашение о создании специального "родникового" слоя на платформе 2ГИС, опыт региона в цифровизация природных и культурных объектов даст толчок для развития туристической отрасли, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
По данным пресс-службы регионального правительства, в Чебоксарах проходит межрегиональный форум "Чувашия туристическая – зимний сезон". К мероприятию приурочены фестивали "Вкусная Россия" и "Чувашия мастеровая", а также церемония награждения победителей конкурса "Чувашия ремесленная".
Кабинет министров Чувашской Республики в лице председателя Сергея Артамонова заключил соглашение с Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и ООО "2ГИС". Документ предусматривает совместную работу по популяризации природоохранных проектов и расширению просветительских программ, в том числе через размещение актуальной информации о природных и культурных объектах в сервисе 2ГИС.
"Выходим на новый этап работы. На форуме "Чувашия туристическая" подписали соглашение о создании специального "родникового" слоя на платформе 2ГИС. Теперь любой желающий сможет легко находить благоустроенные родники республики — те, что восстановлены в рамках всероссийского проекта Русского географического общества "Родники" и нашей республиканской инициативы "Родники Чувашии". Верю, что опыт республики может стать основой для создания всероссийской "родниковой" карты. И мы готовы делиться им с другими регионами", – сказал Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства Чувашской Республики.
По словам Артамонова, фестиваль "Чувашия туристическая" приветствует жителей Чувашии и гостей из 14 регионов страны.
"Он четырехдневный, так что успевайте прийти и убедиться в том, как нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" работает по всей стране: расширяет номерной фонд, улучшает придорожную инфраструктуру, поддерживает грантами предпринимателей", – сказал Артамонов.
И добавил, что результат виден в цифрах: в динамике с 2019 по 2024 год количество внутренних туристов в России выросло на треть – с 60 до 90 миллионов человек, а на примере Чувашской Республики за тот же период показатель увеличился с 305 тысяч до 879 тысяч гостей.
Кроме того, было подписано соглашение об укреплении межрегионального сотрудничества, развитии туристических маршрутов между Чувашией и Дагестаном, а также расширении взаимных туристических потоков. Подписи поставили министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова и министр туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан Эмин Мерданов.
"Надеюсь, что наше взаимодействие в развитии туристических и культурных связей только начинается. Мы обсудили авиарейс Чебоксары - Махачкала, который пользуется популярностью в летний сезон. Уверен, что сегодняшний форум позволит усилить это направление и увеличить количество пассажиров в Дагестан", – заявил Мерданов.
В свою очередь, Рафикова подчеркнула, что за 2020-2024 годы в Чувашии на развитие туризма направили свыше 2 миллиардов рублей.
"В республике реализуется стратегический мегапроект "Национальный туристический маршрут", который сегодня объединяет уже 10 территорий-драйверов развития туризма. Нами проведено предварительное зонирование территории Республики – результаты работы впервые презентованы на форуме "Путешествуй", на ВДНХ в Москве, где мы стали лауреатами 1 степени. Согласно перечню поручений президента страны разработан первый автомобильный туристический маршрут "Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля". Он опубликован на сайте Russia travel, охватывает четыре федеральные трассы и тем самым позволяет туристу посетить большую часть республики. Туризм в Чувашии – драйвер региональной экономики, характеризующийся ростом ключевых показателей", – отметила министр.
В пресс-службе напомнили, что в Чувашии реализованы масштабные проекты, включая создание туристического кластера "Чувашия – сердце Волги" с общим объемом финансирования 1,4 миллиарда рублей. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" субсидии направлены на строительство модульных гостиниц, обустройство пляжей и круглогодичных бассейнов. Регион активно участвует в реализации детских туристских программ: за четыре года свыше 12 тысяч школьников 5–9 классов совершили познавательные поездки по Чувашии.
 
Чувашская Республика (Чувашия)Республика ДагестанОлег Николаев (политик)Русское географическое обществоСергей АртамоновЧебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала