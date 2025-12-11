Николаев: цифровизация природных объектов поможет развитию туротрасли

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На форуме "Чувашия туристическая" подписано соглашение о создании специального "родникового" слоя на платформе 2ГИС, опыт региона в цифровизация природных и культурных объектов даст толчок для развития туристической отрасли, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Чебоксарах проходит межрегиональный форум "Чувашия туристическая – зимний сезон". К мероприятию приурочены фестивали "Вкусная Россия" и "Чувашия мастеровая", а также церемония награждения победителей конкурса "Чувашия ремесленная".

"Выходим на новый этап работы. На форуме "Чувашия туристическая" подписали соглашение о создании специального "родникового" слоя на платформе 2ГИС. Теперь любой желающий сможет легко находить благоустроенные родники республики — те, что восстановлены в рамках всероссийского проекта Русского географического общества "Родники" и нашей республиканской инициативы "Родники Чувашии". Верю, что опыт республики может стать основой для создания всероссийской "родниковой" карты. И мы готовы делиться им с другими регионами", – сказал Николаев , его слова приводит пресс-служба правительства Чувашской Республики.

По словам Артамонова, фестиваль "Чувашия туристическая" приветствует жителей Чувашии и гостей из 14 регионов страны.

"Он четырехдневный, так что успевайте прийти и убедиться в том, как нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" работает по всей стране: расширяет номерной фонд, улучшает придорожную инфраструктуру, поддерживает грантами предпринимателей", – сказал Артамонов.

И добавил, что результат виден в цифрах: в динамике с 2019 по 2024 год количество внутренних туристов в России выросло на треть – с 60 до 90 миллионов человек, а на примере Чувашской Республики за тот же период показатель увеличился с 305 тысяч до 879 тысяч гостей.

Кроме того, было подписано соглашение об укреплении межрегионального сотрудничества, развитии туристических маршрутов между Чувашией и Дагестаном , а также расширении взаимных туристических потоков. Подписи поставили министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова и министр туризма и народных художественных промыслов Республики Дагестан Эмин Мерданов.

"Надеюсь, что наше взаимодействие в развитии туристических и культурных связей только начинается. Мы обсудили авиарейс Чебоксары - Махачкала , который пользуется популярностью в летний сезон. Уверен, что сегодняшний форум позволит усилить это направление и увеличить количество пассажиров в Дагестан", – заявил Мерданов.

В свою очередь, Рафикова подчеркнула, что за 2020-2024 годы в Чувашии на развитие туризма направили свыше 2 миллиардов рублей.

"В республике реализуется стратегический мегапроект "Национальный туристический маршрут", который сегодня объединяет уже 10 территорий-драйверов развития туризма. Нами проведено предварительное зонирование территории Республики – результаты работы впервые презентованы на форуме "Путешествуй", на ВДНХ в Москве , где мы стали лауреатами 1 степени. Согласно перечню поручений президента страны разработан первый автомобильный туристический маршрут "Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля". Он опубликован на сайте Russia travel, охватывает четыре федеральные трассы и тем самым позволяет туристу посетить большую часть республики. Туризм в Чувашии – драйвер региональной экономики, характеризующийся ростом ключевых показателей", – отметила министр.