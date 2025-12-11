Рейтинг@Mail.ru
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
15:04 11.12.2025
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи во Вьентьяне
ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 дек - РИА Новости. Россия и Лаос единым фронтом выступают в вопросе противодействия героизации нацизма, сообщил журналистам во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы с Лаосом на международных площадках, в частности Организации Объединенных Наций, выступаем не просто как друзья, как партнеры и стратегические союзники. Мы выступаем, могу сказать прямо, единым фронтом, особенно все, что касается (борьбы против - ред.) героизации нацизма, других новых проявлений, о которых 15-20 лет назад и подумать было невозможно", - сказал Шойгу.
По его словам, в таких структурах, как БРИКС и ШОС, РФ и Лаос ведут хорошую, активную работу. Он обратил внимание на то, что на ближайшее время две страны сопредседательствуют в Совете министров обороны в части программ по гуманитарному разминированию и ряду других гуманитарных вопросов.
"Мы имеем единые позиции практически по всем вопросам повестки как региональной, так и мировой, включая Украину", - добавил Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и заместитель премьер-министра, министр общественной безопасности Лаоса Вилай Лакхамфонг во время встречи во Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лаос помогает России с реабилитацией раненых бойцов
