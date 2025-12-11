https://ria.ru/20251211/rossija-2061390986.html
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.12.2025
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
Россия и Лаос единым фронтом выступают в вопросе противодействия героизации нацизма, сообщил журналистам во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:04:00+03:00
2025-12-11T15:04:00+03:00
2025-12-11T15:04:00+03:00
россия
лаос
сергей шойгу
брикс
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061362574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f33e512f26461d1b3ea4fa52f02dd42.jpg
https://ria.ru/20251211/laos-2061285573.html
россия
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061362574_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_1ff6b0c80935bdc8fe9af50c75538c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, сергей шойгу, брикс, шос, в мире
Россия, Лаос, Сергей Шойгу, БРИКС, ШОС, В мире
Россия и Лаос вместе выступают против героизации нацизма, заявил Шойгу
Шойгу: Россия и Лаос выступают единым фронтом против героизации нацизма