Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила воздушную цель и семь БПЛА над Воронежской областью - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 11.12.2025 (обновлено: 09:12 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/ria-2061288386.html
ПВО сбила воздушную цель и семь БПЛА над Воронежской областью
ПВО сбила воздушную цель и семь БПЛА над Воронежской областью - РИА Новости, 11.12.2025
ПВО сбила воздушную цель и семь БПЛА над Воронежской областью
Скоростная воздушная цель и семь украинских БПЛА были уничтожены в небе над Воронежем и четырьмя районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T09:06:00+03:00
2025-12-11T09:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила воздушную цель и семь БПЛА над Воронежской областью

В Воронежской области уничтожили воздушную цель и семь украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Скоростная воздушная цель и семь украинских БПЛА были уничтожены в небе над Воронежем и четырьмя районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего вечером 10 декабря и минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами региона было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов и одна скоростная воздушная цель", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из повреждённого дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала