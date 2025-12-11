Рейтинг@Mail.ru
В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже
09:06 11.12.2025 (обновлено: 09:41 11.12.2025)
В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже
В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже - РИА Новости, 11.12.2025
В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже
Тринадцать человек из поврежденного многоквартирного дома в Воронеже остаются в пункте временного размещения (ПВР), остальные разместились у родственников,... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
воронеж
воронеж
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже

Тринадцать жителей поврежденного многоквартирного дома в Воронеже остаются в ПВР

Собачка в пункте временного размещения. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Тринадцать человек из поврежденного многоквартирного дома в Воронеже остаются в пункте временного размещения (ПВР), остальные разместились у родственников, сообщил губернатор Александр Гусев.
Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из поврежденного дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже. Мэр Воронежа Сергей Петрин ранее сообщил, что в ПВР разместились 17 человек.
"Из одного дома временно эвакуировано 80 человек, 13 из них остаются в ПВР, остальные разместились у родственников", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
