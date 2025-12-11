В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Тринадцать человек из поврежденного многоквартирного дома в Воронеже остаются в пункте временного размещения (ПВР), остальные разместились у родственников, сообщил губернатор Александр Гусев.
Вечером в среду губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из поврежденного дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже. Мэр Воронежа Сергей Петрин ранее сообщил, что в ПВР разместились 17 человек.
"Из одного дома временно эвакуировано 80 человек, 13 из них остаются в ПВР, остальные разместились у родственников", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18