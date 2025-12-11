Женская сборная России завершила год на 28-м месте в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Женская сборная России сохранила 28-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной в четверг на сайте организации.

В активе российской команды 1712,182 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В ноябре женская сборная России провела два матча со сборной КНДР, где потерпела поражение со счетом 2:5 и сыграла вничью - 1:1.

Лидером рейтинга осталась сборная Испании. На второй строчке находится сборная США. На третье место с пятого поднялась команда Германии.