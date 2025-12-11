https://ria.ru/20251211/reyting-2061337297.html
Женская сборная России завершила год на 28-м месте в рейтинге ФИФА
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Женская сборная России сохранила 28-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной в четверг на сайте организации.
В активе российской команды 1712,182 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В ноябре женская сборная России провела два матча со сборной КНДР, где потерпела поражение со счетом 2:5 и сыграла вничью - 1:1.
Лидером рейтинга осталась сборная Испании. На второй строчке находится сборная США. На третье место с пятого поднялась команда Германии.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.