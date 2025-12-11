В Раде дерзко ответили Трампу из-за возможных уступок России

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Киев не может пойти на территориальные уступки Москве, которых требует президент США Дональд Трамп, приводит слова вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко РБК-Украина.
"Он, кстати, и в контексте других позиций, отраженных в этих планах, мирных 28 шагов, еще каких-то о территориальных каких-то уступках со стороны Украины, мы не можем даже об этом говорить с точки зрения Конституции и юридического процесса", — заявил он.
Также Корниенко утверждает, что во время военного положения проведение выборов не представляется возможным.
"У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить", — сказал Корниенко.
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Также Зеленский, отменивший президентские выборы на Украине, заявил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов до этого высказался президент США Дональд Трамп.
Ранее глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить голосование во время военного положения, которое ввели в феврале 2022 года и продлевают каждые три месяца.
Переговоры в Москве
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.