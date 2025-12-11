Рейтинг@Mail.ru
В Раде дерзко ответили Трампу из-за возможных уступок России
15:21 11.12.2025 (обновлено: 16:22 11.12.2025)
В Раде дерзко ответили Трампу из-за возможных уступок России
В Раде дерзко ответили Трампу из-за возможных уступок России

Нардеп Корниенко: Украина не может даже говорить об уступках территорий России

© РИА Новости / СтрингерНародный депутат Украины Александр Корниенко
Народный депутат Украины Александр Корниенко - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Народный депутат Украины Александр Корниенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Киев не может пойти на территориальные уступки Москве, которых требует президент США Дональд Трамп, приводит слова вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко РБК-Украина.
"Он, кстати, и в контексте других позиций, отраженных в этих планах, мирных 28 шагов, еще каких-то о территориальных каких-то уступках со стороны Украины, мы не можем даже об этом говорить с точки зрения Конституции и юридического процесса", — заявил он.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Названы главные конкуренты Зеленского на должность президента Украины
Вчера, 13:02
Также Корниенко утверждает, что во время военного положения проведение выборов не представляется возможным.
"У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения. Это такой важный момент, который надо всем вспомнить", — сказал Корниенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США потребовали жестких мер против Зеленского после слов Трампа
Вчера, 09:57
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мерц заявил о территориальных уступках, на которые готова пойти Украина
Вчера, 15:05
Также Зеленский, отменивший президентские выборы на Украине, заявил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов до этого высказался президент США Дональд Трамп.
Ранее глава киевского режима неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить голосование во время военного положения, которое ввели в феврале 2022 года и продлевают каждые три месяца.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский во время встречи в Риме. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
10 декабря, 17:55

Переговоры в Москве

Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT
Вчера, 09:21
 
