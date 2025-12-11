https://ria.ru/20251211/putin-2061486101.html
Путин похвалил командующего "Южной" группировкой
Путин похвалил командующего "Южной" группировкой - РИА Новости, 11.12.2025
Путин похвалил командующего "Южной" группировкой
Президент России Владимир Путин обратился к командующему "Южной" группировкой войск Сергею Медведеву после освобождения Северска: "Сказал и сделал. Мужчина". РИА Новости, 11.12.2025
Путин похвалил командующего "Южной" группировкой
Путин: генерал Медведев обещал взять Северск, и как мужчина сдержал свое слово
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к командующему "Южной" группировкой войск Сергею Медведеву после освобождения Северска: "Сказал и сделал. Мужчина".
На совещании по ситуации в ходе СВО глава государства напомнил, что 20 ноября, на одном из командных пунктов командующий "Южной" группировкой войск пообещал, что Северск "будет в наших руках" не позднее 15 декабря.
"Вы знаете, я вспоминаю свою поездку в Дагестан, это было достаточно давно, после завершения одной из заметных на тот период времени и важных для нас и сегодня, завершения антитеррористической операции. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина, которая там стояла рядышком, молодая, такая красивая горянка, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: "Сказал и сделал. Мужчина", - рассказал Путин.
"И вот я хочу сейчас все эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: "Сказал и сделал. Мужчина", - подчеркнул президент.