Рейтинг@Mail.ru
Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 11.12.2025 (обновлено: 17:49 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/putin-2061468967.html
Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области
Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области - РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области
Группировка "Восток" развивает наступление на юге Днепропетровской области, доложил президенту России Владимиру Путину начальник генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:41:00+03:00
2025-12-11T17:49:00+03:00
днепропетровская область
валерий герасимов
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251211/seversk-2061471824.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, валерий герасимов, россия, владимир путин
Днепропетровская область, Валерий Герасимов, Россия, Владимир Путин

Герасимов доложил Путину о наступлении на юге Днепропетровской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" развивает наступление на юге Днепропетровской области, доложил президенту России Владимиру Путину начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
"Войска группировки "Восток", форсировав реку Гайчур, на нескольких участках развивают наступление на юге Днепропетровской и в восточной части Запорожской области", - сказал Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВС России зачищают Северск от остатков формирований ВСУ
Вчера, 17:45
 
Днепропетровская областьВалерий ГерасимовРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала