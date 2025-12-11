Рейтинг@Mail.ru
На полях форума в Ашхабаде планируется встреча Путина и Эрдогана - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 11.12.2025 (обновлено: 12:36 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/putin-2061340372.html
На полях форума в Ашхабаде планируется встреча Путина и Эрдогана
На полях форума в Ашхабаде планируется встреча Путина и Эрдогана - РИА Новости, 11.12.2025
На полях форума в Ашхабаде планируется встреча Путина и Эрдогана
Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Форума в Ашхабаде планируется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:35:00+03:00
2025-12-11T12:36:00+03:00
ашхабад
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038821525_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_84806f59359a3ae0e8319f50896e9782.jpg
https://ria.ru/20251211/putiny-2061339537.html
ашхабад
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038821525_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1e9a30719a5d54d2a5672ad557fd6367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Ашхабад, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
На полях форума в Ашхабаде планируется встреча Путина и Эрдогана

Встреча Путина и Эрдогана планируется на полях форума в Ашхабаде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Форума в Ашхабаде планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, на полях мероприятия он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, сообщила ранее пресс-служба Кремля..
"Да, планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли встреча российского и турецкого лидеров на полях форума в Ашхабаде.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Вчера, 12:34
 
АшхабадРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала