В Кремле рассказали о программе визита Путина в Ашхабад

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о программе визита президента Владимира Путина в Ашхабад.
"Беседа будет с президентом Ирана Пезешкианом", — сказал представитель Кремля журналистам.
Кроме того, российский лидер встретится с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом и главой Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
Путин посетит столицу Туркмении 11-12 декабря для участия в международном форуме. На полях мероприятия он проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил источник, повестка их беседы будет широкой.
В прошлый раз Путин посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда он принял участие в пленарном заседании международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Межгосударственные отношения России и Туркмении
10 декабря, 16:13