В Кремле рассказали о программе визита Путина в Ашхабад
18:39 11.12.2025 (обновлено: 19:10 11.12.2025)
В Кремле рассказали о программе визита Путина в Ашхабад
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о программе визита президента Владимира Путина в Ашхабад. РИА Новости, 11.12.2025
в мире
ашхабад, иран, владимир путин, дмитрий песков, пакистан, шехбаз шариф, в мире
Ашхабад, Иран, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Пакистан, Шехбаз Шариф, В мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о программе визита президента Владимира Путина в Ашхабад.
"Беседа будет с президентом Ирана Пезешкианом", — сказал представитель Кремля журналистам.
Кроме того, российский лидер встретится с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом и главой Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
Путин посетит столицу Туркмении 11-12 декабря для участия в международном форуме. На полях мероприятия он проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщил источник, повестка их беседы будет широкой.
В прошлый раз Путин посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда он принял участие в пленарном заседании международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Межгосударственные отношения России и Туркмении
АшхабадИранВладимир ПутинДмитрий ПесковПакистанШехбаз ШарифВ мире
 
 
