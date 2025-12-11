Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Причиной возгорания в здании рынка в Невском районе Петербурга, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки в одном из помещений, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, причиной возгорания могла стать проводка в одном из помещений рынка. Сейчас идет пролив отдельных очагов в здании, возможно, дальше будут и другие версии", - сказал собеседник агентства.