Рейтинг@Mail.ru
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/prichina-2061388218.html
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2025
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге
Причиной возгорания в здании рынка в Невском районе Петербурга, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки в одном из помещений,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:56:00+03:00
2025-12-11T14:56:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061209407_96:0:987:501_1920x0_80_0_0_424bdfecd5a2dd5101d6ac1b2cb4b57a.jpg
https://ria.ru/20251211/ochevidets-2061353705.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061209407_319:0:987:501_1920x0_80_0_0_bbbbc996d8493d3c055d5d5cac34078b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на рынке в Петербурге

РИА Новости: пожар в здании рынка в Петербурге мог начаться из-за проводки

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПожара в здании Правобережного рынка в Петербурге
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Причиной возгорания в здании рынка в Невском районе Петербурга, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки в одном из помещений, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, причиной возгорания могла стать проводка в одном из помещений рынка. Сейчас идет пролив отдельных очагов в здании, возможно, дальше будут и другие версии", - сказал собеседник агентства.
Здание Правобережного рынка загорелось в среду в Невском районе Петербурга. Как сообщало ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара был обнаружен погибший. Еще один мужчина пострадал, он был госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. К ликвидации пожара спасатели привлекли 26 единиц техники и 96 человек. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что по факту пожара на рынке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.
Пожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Очевидец рассказала, как эвакуировалась из горящего рынка в Петербурге
Вчера, 13:14
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала