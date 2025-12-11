https://ria.ru/20251211/pozhar-2061265175.html
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области произошел пожар на промобъекте
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области произошел пожар на промобъекте - РИА Новости, 11.12.2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области произошел пожар на промобъекте
Несколько локальных очагов возгорания возникло на промышленном объекте из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 11.12.2025
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области произошел пожар на промобъекте
Из-за атаки БПЛА на юге Воронежской области произошел пожар на промобъекте