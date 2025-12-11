https://ria.ru/20251211/potomok-2061286671.html
Потомок Екатерины II создал императорский оркестр в Петербурге
Потомок Екатерины II создал императорский оркестр в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2025
Потомок Екатерины II создал императорский оркестр в Петербурге
Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги учредил в Санкт-Петербурге оркестр, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
