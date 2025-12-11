Рейтинг@Mail.ru
Потомок Екатерины II создал императорский оркестр в Петербурге
08:49 11.12.2025 (обновлено: 10:28 11.12.2025)
Потомок Екатерины II создал императорский оркестр в Петербурге
Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги учредил в Санкт-Петербурге оркестр
республика крым, россия, санкт-петербург, георгий мурадов, владимир путин, екатерина ii
Республика Крым, Россия, Санкт-Петербург, Георгий Мурадов, Владимир Путин, Екатерина II
Андрей Калагеорги
Андрей Калагеорги - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте
Андрей Калагеорги. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги учредил в Санкт-Петербурге оркестр, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в октябре он зарегистрировал в Пушкине ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Основным видом деятельности компании заявлена "деятельность в области исполнительских искусств". У ООО трое учредителей: Наталии Мазур и Татьяне Кулешовой принадлежит по 45 процентов, самому Калагеорги — всего десять.
Калагеорги — прямой потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина. Сообщалось, что он хочет поселиться в Крыму. В январе 2024-го Калагеорги получил российское гражданство, а в апреле этого года стало известно, что он зарегистрировался в Петербурге в качестве индивидуального предпринимателя.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Памятник императрице Екатерине II установят в Луганске
1 декабря, 14:20
 
Республика Крым, Россия, Санкт-Петербург, Георгий Мурадов, Владимир Путин, Екатерина II
 
 
