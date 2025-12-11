План США по Украине не предусматривает отвод российских сил, пишет FT

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Обновленная версия предлагаемого США плана по Украине не включает отвод российских сил от демилитаризованной зоны, которую Вашингтон предлагает создать в Донбассе в рамках урегулирования, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Высокопоставленный украинский чиновник, который ознакомился с последним вариантом предложения (США по урегулированию - ред.), заявил, что оно не предусматривает вывода российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны", - пишет издание.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
4 декабря, 12:05