Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге устраняют последствия аварии на трубопроводе - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/peterburg-2061505903.html
В Петербурге устраняют последствия аварии на трубопроводе
В Петербурге устраняют последствия аварии на трубопроводе - РИА Новости, 11.12.2025
В Петербурге устраняют последствия аварии на трубопроводе
Специалисты устраняют последствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, из-за которого одному человеку потребовалась... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T19:09:00+03:00
2025-12-11T19:09:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061505034_0:105:798:554_1920x0_80_0_0_8e76ac694d31043778cc684b1d6ae2c9.jpg
https://ria.ru/20250224/truba-2001365892.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061505034_59:0:798:554_1920x0_80_0_0_2aad62008ba5d0b79d5d8ec7e25638a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге устраняют последствия аварии на трубопроводе

Специалисты устраняют аварию на трубопроводе в Петербурге

© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургПоследствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Последствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, из-за которого одному человеку потребовалась госпитализация, и еще одному - психологическая помощь, сообщила пресс-служба компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Как отмечается, коммунальная авария произошла в 16.20 мск на улице Маршала Казакова, 12/2. Из-за дефекта на трубопроводе диаметром 800 миллиметров горячая вода вытекла на поверхность.
© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургПоследствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Последствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Последствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Кадр видео
"На данный момент оперативные службы "Теплосети" проводят работы по отключению тепломагистрали. Выставлены ограждения", – говорится в сообщении.
В компании уточняют, что по нормативам на ремонтные работы на трубопроводе такого диаметра отводится 24 часа, однако специалисты планируют завершить ликвидацию последствий аварии в максимально сжатые сроки. При этом горячее водоснабжение домов в зоне технологического дефекта сохраняется.
По предварительным данным, в зоне разлива горячей воды после аварии оказался один человек, он госпитализирован. При необходимости "Теплосеть Санкт-Петербурга" окажет пострадавшему помощь в лечении и реабилитации.
Как отметили в компании, еще оному местному жителю понадобилась психологическая помощь, при этом в настоящее время он находится дома и не нуждается в госпитализации.
Также оказались повреждены четыре припаркованных автомобиля, реальный ущерб их владельцам будет возмещен.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Нижнем Новгороде несколько человек получили ожоги из-за прорыва трубы
24 февраля, 21:35
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала