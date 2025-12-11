В Петербурге устраняют последствия аварии на трубопроводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия прорыва трубопровода на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, из-за которого одному человеку потребовалась госпитализация, и еще одному - психологическая помощь, сообщила пресс-служба компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Как отмечается, коммунальная авария произошла в 16.20 мск на улице Маршала Казакова, 12/2. Из-за дефекта на трубопроводе диаметром 800 миллиметров горячая вода вытекла на поверхность.

"На данный момент оперативные службы "Теплосети" проводят работы по отключению тепломагистрали. Выставлены ограждения", – говорится в сообщении.

В компании уточняют, что по нормативам на ремонтные работы на трубопроводе такого диаметра отводится 24 часа, однако специалисты планируют завершить ликвидацию последствий аварии в максимально сжатые сроки. При этом горячее водоснабжение домов в зоне технологического дефекта сохраняется.

По предварительным данным, в зоне разлива горячей воды после аварии оказался один человек, он госпитализирован. При необходимости "Теплосеть Санкт-Петербурга" окажет пострадавшему помощь в лечении и реабилитации.

Как отметили в компании, еще оному местному жителю понадобилась психологическая помощь, при этом в настоящее время он находится дома и не нуждается в госпитализации.