В Петербурге пожаловались на сбои мобильного интернета - РИА Новости, 11.12.2025
15:32 11.12.2025 (обновлено: 23:46 11.12.2025)
В Петербурге пожаловались на сбои мобильного интернета
В Петербурге пожаловались на сбои мобильного интернета - РИА Новости, 11.12.2025
В Петербурге пожаловались на сбои мобильного интернета
Жители Санкт-Петербурга в четверг массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:32:00+03:00
2025-12-11T23:46:00+03:00
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге пожаловались на сбои мобильного интернета

Жители Петербурга сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга в четверг массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, в последние несколько часов наблюдаются сбои в работе мобильного интернета у всех операторов связи.
За сутки поступило более пяти тысяч жалоб, за последний час — свыше 800.
В понедельник комитет по информатизации и связи предупреждал жителей города о возможных перебоях в работе интернета на фоне ранее объявляемой воздушной опасности.
По данным властей, замедление или отключение мобильного интернета не сказывается на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть. Для дополнительной перестраховки людям рекомендуют иметь при себе наличные, а обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах проводить заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi.
Санкт-ПетербургРоссия
 
 
