В Петербурге пожаловались на сбои мобильного интернета

По данным сервиса, в последние несколько часов наблюдаются сбои в работе мобильного интернета у всех операторов связи.

В понедельник комитет по информатизации и связи предупреждал жителей города о возможных перебоях в работе интернета на фоне ранее объявляемой воздушной опасности.

По данным властей, замедление или отключение мобильного интернета не сказывается на работе терминалов оплаты, банкоматов, подключенных через Wi-Fi и проводную сеть. Для дополнительной перестраховки людям рекомендуют иметь при себе наличные, а обязательные денежные переводы и платежные операции по кредитам, услугам ЖКХ, штрафам, товарам на маркетплейсах проводить заранее с устройств, подключенных к проводному интернету или домашнему Wi-Fi.