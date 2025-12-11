https://ria.ru/20251211/peterburg-2061283707.html
В Петербурге потушили пожар на рынке
В Петербурге потушили пожар на рынке - РИА Новости, 11.12.2025
В Петербурге потушили пожар на рынке
Пожар в здании рынка в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:17:00+03:00
2025-12-11T08:17:00+03:00
2025-12-11T08:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20251211/tts-2061282801.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге потушили пожар на рынке
В Петербурге потушили пожар на Правобережном рынке