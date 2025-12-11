Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге потушили пожар на рынке - РИА Новости, 11.12.2025
08:17 11.12.2025
В Петербурге потушили пожар на рынке
В Петербурге потушили пожар на рынке
Пожар в здании рынка в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге потушили пожар на рынке

В Петербурге потушили пожар на Правобережном рынке

© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Пожар в здании рынка в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.
"Одиннадцатого декабря в 07.44 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Здание Правобережного рынка загорелось в среду в Невском районе Петербурга. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте пожара был обнаружен погибший. Еще один мужчина пострадал, он был госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. К ликвидации пожара спасатели привлекли 26 единиц техники и 96 человек.
Вчера, 08:05
 
Происшествия
 
 
