Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ
2025-12-11T16:42:00+03:00
Пашинян на фоне здания ФСБ на Лубянке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в соцсети видео на фоне здания ФСБ на Лубянке, сопроводив ролик композицией "Белые розы" группы "Ласковый май", передает корреспондент РИА Новости.
