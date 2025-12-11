Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в соцсети видео на фоне здания ФСБ на Лубянке, сопроводив ролик композицией "Белые розы" группы "Ласковый май", передает корреспондент РИА Новости.

"Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю", - написал Пашинян на своей странице в Instagram* под роликом, добавив эмоджи армянского флага.