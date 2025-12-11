Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ

Рейтинг@Mail.ru
16:42 11.12.2025 (обновлено: 16:43 11.12.2025)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в соцсети видео на фоне здания ФСБ на Лубянке, сопроводив ролик композицией "Белые розы" группы "Ласковый май", передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в соцсети видео на фоне здания ФСБ на Лубянке, сопроводив ролик композицией "Белые розы" группы "Ласковый май", передает корреспондент РИА Новости.
В видеоролике Пашинян позирует на фоне здания ФСБ по адресу Большая Лубянка дом 2 и Лубянской площади в Москве. На записи премьер также показывает пальцами своим подписчикам сердце. Ролик сопровождает композиция "Белые розы" группы "Ласковый май".
"Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю", - написал Пашинян на своей странице в Instagram* под роликом, добавив эмоджи армянского флага.
Ранее Пашинян прибыл в Москву на заседание межправсовета ЕАЭС. По пути в Москву у премьера Армении возникли трудности. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что его самолет не смог приземлиться в Москве ночью из-за временного закрытия воздушного пространства и был отправлен в аэропорт Санкт-Петербурга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пашиняна встретили митингом у армянского посольства в Москве
